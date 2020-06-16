Mahsun Kırmızıgül 'Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler' deyip paylaştı
Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabı Twitter'dan eski bir fotoğraf paylaşıp Özcan Deniz, Hülya Avşar, Demet Akalın ve Nalan gibi isimlerin eski hallerini ifşa etti.
Yeniden müziğe dönmesi beklenen Mahsun Kırmızıgül, son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Kırmızıgül, bu defa takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz, Hülya Avşar, Demet Akalın, Nalan'ın da yer aldığı ve yıllar önce çekilen fotoğrafı Twitter'dan paylaştı.
Mahsun Kırmızıgül'ün ''Olay fotoğraf'' olarak nitelendirdiği paylaşımının altına şunları yazdı:
"Olay fotoğraf. Bu ceket, giydiğim kırmızı ceketten sonra en göz alıcı ceketim. Şu asalete bakın. Juventus forması mı? Perde mi? Beşiktaş forması mı? Zebra mı? Bende bilmiyorum.''
''Bildiğim tek şey var. Bunu diken modacı bu ceket çok konuşulacak demişti. Adam haklı çıktı. Hülya Avşar, Al Pacino'nun yerli versiyonu hanıma ağa sanki. Özcan boynundaki fular ile benden beter.''
''Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler. Bu kadro ile İzmir Göl gazinosunda bir sezon beraber sahneye çıktık. İnanın sahneye çıkmayı, müzik yapmayı özledim"