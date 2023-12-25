Mahsun Kırmızıgül bir gecede 12 milyon alacak! Yılbaşı sahnesi fiyatına bakın!

Çok sayıda mekânın peşinde olduğu Mahsun Kırmızıgül, yılbaşında Kıbrıs’ta sahneye çıkacak. Savoy Hotel’in yılbaşı galasında sahneye çıkacak olan sanatçının aldığı ücreti de öğrendim! Tam tamına 12 milyon TL!