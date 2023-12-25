Mahsun Kırmızıgül bir gecede 12 milyon alacak! Yılbaşı sahnesi fiyatına bakın!
Sahnelere hızlı bir şekilde geri dönen Mahsun Kırmızıgül, yılbaşında Kıbrıs’ta sahne alacak. Usta sanatçı, bir gece için 12 milyon TL alarak Tarkan’ın 25 milyon TL’lik rekoruna ortak oldu.
1,5 yıl önce sahnelere geri dönen Mahsun Kırmızıgül’ün çıktığı her yer tıka basa doluyor. Günler öncesinden yerlerin tükendiği sanatçının sahnesi cemiyet hayatı ve iş dünyasında da herkesin dilinde.
İzleyenlerin tekrar tekrar gittiği Kırmızıgül’ün sahnesi, tıpkı filmlerindeki gibi; kâh ağlatıyor, kâh güldürüyor, kâh oynatıyor. Sanatçı adeta şov yapıyor. Sahnede sadece şarkı söylemenin dışında hayatından da kesitler anlatan ünlü sanatçının yılbaşı programı merak ediliyordu.
Çok sayıda mekânın peşinde olduğu Mahsun Kırmızıgül, yılbaşında Kıbrıs’ta sahneye çıkacak. Savoy Hotel’in yılbaşı galasında sahneye çıkacak olan sanatçının aldığı ücreti de öğrendim! Tam tamına 12 milyon TL!
Biliyorsunuz günlerdir sanatçıların yılbaşı konserleri için aldıkları ücretler konuşuluyor. Tarkan, 25 milyon TL ile zirvede