Mahsun Kırmızıgül acı haberi duyurdu! Usta oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti

Oyuncu ve tiyatrocu Serdar Orçin, Demiröz'ün ölümüyle ilgili "Güle güle Erol abi yolun açık olsun. Çok üzgünüm Çalışırken çok şeyler öğrendim gözlerinden onlar hep aklımda..." ifadedelerini kullandı.