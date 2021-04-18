Mahsun Kırmızıgül acı haberi duyurdu! Usta oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti
Mahsun Kırmızıgül Instagram hesabından Türk sinemasının usta ismi Erol Demiröz'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yönetmen, senarist ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Kırmızıgül, Beyaz Melek, Güneşi Gördüm filmlerinde rol alan Erol Demiröz'ün hayatını kaybettiğini takipçilerine açıkladı.
Kırmızıgül paylaşımında "Tiyatro ve sinema dünyasının ustası Erol Demiröz vefat etti. Benim için çok değerli olan bir abiyi, babayı, ustayı, hemşehirlimi kaybettik. Ahhh Erol baba ah.." ifadelerini kullandı.
Usta oyuncuyla ilgili Kırmızıgül "Duruşun, fikirlerin, asaletin, insanlığın bize çok şey kattı. Bendeki yerin çok başkaydı. Seni unutmayacağız..." açıklamasını yaptı.
Oyuncu ve tiyatrocu Serdar Orçin, Demiröz'ün ölümüyle ilgili "Güle güle Erol abi yolun açık olsun. Çok üzgünüm Çalışırken çok şeyler öğrendim gözlerinden onlar hep aklımda..." ifadedelerini kullandı.