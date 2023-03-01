Mahsun Kırmızıgül, 20 gündür deprem bölgesinde! Röportaj ve canlı yayın isteklerini reddetti

37 TIR KURU GIDA, 4 BİN ÇADIR, 3 BİN SOBA

Kırmızıgül, Adıyaman'da bölge halkından oluşturduğu 50 kişilik ekip ve kendi getirdiği 15 araç ile köylere erzak yardımı yapmaya devam ediyor. 20 gündür deprem bölgesinde olan Mahsun Kırmızıgül, şu ana kadar 4067 çadır, 3114 soba, 37 TIR kuru gıda, kıyafet ve ayakkabıyı depremzelere ulaştırdı. Mahsun Kırmızıgül, bölgede bulunup deprem yayını yapan televizyon kanallarının kendisiyle röportaj ve canlı yayın yapma isteklerinide reddetti.