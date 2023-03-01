Mahsun Kırmızıgül, 20 gündür deprem bölgesinde! Röportaj ve canlı yayın isteklerini reddetti
Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından soluğu depremde en çok etkilenen illerden olan Adıyaman’da alan Mahsun Kırmızıgül, depremzedeleri yalnız bırakmadı. 20 gündür afet bölgesinde olan sanatçı, bugüne kadar 4 bin çadır, 3 bin soba, 37 TIR kuru gıda ve giyecek dağıtırken kendisine gelen röportaj ve canlı yayın isteklerini reddetti.
Depremin olduğu 6 Şubat gününden itibaren harekete geçen Mahsun Kırmızıgül, 20 gündür deprem bölgelerinde kendi imkanlarıyla kameralardan uzak yardım dağıtıyor.
Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta, AFAD ve AHBAP ile koordineli bir şekilde depremzedelere yardım ulaştırmaya çalışan Mahsun Kırmızıgül, Down sendromlu bireylere, engelli hastalara, yaşlılara ve hamilelere öncelik tanıdı.
37 TIR KURU GIDA, 4 BİN ÇADIR, 3 BİN SOBA
Kırmızıgül, Adıyaman'da bölge halkından oluşturduğu 50 kişilik ekip ve kendi getirdiği 15 araç ile köylere erzak yardımı yapmaya devam ediyor. 20 gündür deprem bölgesinde olan Mahsun Kırmızıgül, şu ana kadar 4067 çadır, 3114 soba, 37 TIR kuru gıda, kıyafet ve ayakkabıyı depremzelere ulaştırdı. Mahsun Kırmızıgül, bölgede bulunup deprem yayını yapan televizyon kanallarının kendisiyle röportaj ve canlı yayın yapma isteklerinide reddetti.
Sonraki durağı Hatay oldu
Afad ve Haluk Levent'in başkanı olduğu AHBAP Derneği koordinesinde yardım çalışmalarını depremzedelere ulatırmaya çalışan Mahsun Kırmızıgül, Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan sonra depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay’a gitti.