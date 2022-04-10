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Mahrem görüntüleri ifşa olmuştu! Ceketini açıp poz verdi Aslı Bekiroğlu şaşırttı: Kriterlerini açıkladı

Mahrem görüntüleri ifşa olmuştu! Ceketini açıp poz verdi Aslı Bekiroğlu şaşırttı: Kriterlerini açıkladı

Adı Kubilay Aka ile anılan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, cesur kıyafetiyle görenleri büyüledi.

Mahrem görüntüleri ifşa olmuştu! Ceketini açıp poz verdi Aslı Bekiroğlu şaşırttı: Kriterlerini açıkladı

Sosyal medyada çektiği videolarla fenomen olan ve sonra oyunculuğa adım atan 26 yaşındaki Aslı Bekiroğlu Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım, Dudullu Postası ve Yol Arkadaşım yapımlarıyla hafızalara kazınmıştı.

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Mahrem görüntüleri ifşa olmuştu! Ceketini açıp poz verdi Aslı Bekiroğlu şaşırttı: Kriterlerini açıkladı

2 yıl önce çıplak fotoğrafları ve mahrem görüntüleri ifşa olan Bekiroğlu zor günler geçirmişti. 

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Mahrem görüntüleri ifşa olmuştu! Ceketini açıp poz verdi Aslı Bekiroğlu şaşırttı: Kriterlerini açıkladı

Sevgilisi ile yatak odasında ve tuvalette uygunsuz fotoğrafları sızan Bekiroğlu yaşananların ardından kötü niyetli kişilere prim verilmemesini istemişti.

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Mahrem görüntüleri ifşa olmuştu! Ceketini açıp poz verdi Aslı Bekiroğlu şaşırttı: Kriterlerini açıkladı

Bekiroğlu yaptığı açıklamada " Ahlaksız paylaşımlarına adımı ve farklı yöntemlerle fotoğraflarımı da ekleyerek hakkımda olumsuz algı yaratmak isteyen kötü niyetlilere fırsat ve prim verilmemesini basın ve kamuoyundan rica ederim" demişti. 

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