Mahrem görüntüleri ifşa olmuştu! Ceketini açıp poz verdi Aslı Bekiroğlu şaşırttı: Kriterlerini açıkladı
Adı Kubilay Aka ile anılan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, cesur kıyafetiyle görenleri büyüledi.
Sosyal medyada çektiği videolarla fenomen olan ve sonra oyunculuğa adım atan 26 yaşındaki Aslı Bekiroğlu Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım, Dudullu Postası ve Yol Arkadaşım yapımlarıyla hafızalara kazınmıştı.
2 yıl önce çıplak fotoğrafları ve mahrem görüntüleri ifşa olan Bekiroğlu zor günler geçirmişti.
Sevgilisi ile yatak odasında ve tuvalette uygunsuz fotoğrafları sızan Bekiroğlu yaşananların ardından kötü niyetli kişilere prim verilmemesini istemişti.
Bekiroğlu yaptığı açıklamada " Ahlaksız paylaşımlarına adımı ve farklı yöntemlerle fotoğraflarımı da ekleyerek hakkımda olumsuz algı yaratmak isteyen kötü niyetlilere fırsat ve prim verilmemesini basın ve kamuoyundan rica ederim" demişti.