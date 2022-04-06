Mahra'nın ailesine sosyal medyadan çirkin mesajlar! 9 gün sonra odasına girdiler

Üzerine fotoğrafı asılarak, "Kalbimizdesin" yazılan Mahra Melin'in mezarının ortası da kalp şeklinde inşa edilerek, üzerine çiçekler dikildi. Arkadaşları da çiçeklerin üzerine "Mahra Melin seni çok seviyoruz", "Seni hiçbir zaman unutmayacağız" notları bıraktı.