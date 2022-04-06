Mahra'nın ailesine sosyal medyadan çirkin mesajlar! 9 gün sonra odasına girdiler
Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın ailesi, kızlarının oyuncaklarına sarılarak özlem gideriyor. Sosyal medyadan aileye taciz mecazları gönderildiği ortaya çıktı. Aile köpeklerin aç bırakıldığı, Mahra'nın tahrik ettiği gibi iddialara tepki göstererek hukuk mücadelesi başlattıklarını açıkladı.
Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 28 Mart'ta yaşamını yitiren küçük çocuğun mezar taşı "kanatlı melek" şeklinde yapıldı.
Üzerine fotoğrafı asılarak, "Kalbimizdesin" yazılan Mahra Melin'in mezarının ortası da kalp şeklinde inşa edilerek, üzerine çiçekler dikildi. Arkadaşları da çiçeklerin üzerine "Mahra Melin seni çok seviyoruz", "Seni hiçbir zaman unutmayacağız" notları bıraktı.
Okula gittiği servisin şoförü de Mahra Melin'in oturduğu koltuğa fotoğraflarını asarak çiçek koyduğu koltuğu boş bıraktı. Ailesi ise Mahra'nın yatağına en sevdiği oyuncaklarını, maskesini ve şapkasını yerleştirdi.
Her gece kızının yatağında oyuncalarına sarılarak uyuyan anne Derya ile her gün mezarına giderek dua eden baba Murat Pınar, sahipsiz köpeklerden daha fazla kişinin zarar görmemesi için mücadele başlattı.