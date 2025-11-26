Mahmut Tuncer'in Serenay isteği sonrası Zara'dan da Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı...
Hayatının film çekilmesi halinde kendisini Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını isteyen Mahmut Tuncer'den sonra sahneye bu kez ünlü şarkıcı Zara çıktı. Zara, kendisini Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları arasında gösterilen Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırmasını istediğin söyledi.
Mahmut Tuncer'den sonra bu kez ünlü şarkıcı Zara, hayatının film çekilirse hangi ünlünün kendisini canlandırmasını istediğini açıkladı.
Tuncer kendisini bir kadının canlandırmasını istemiş, bu isim de Serenay Sarıkaya olmuştu.
ZARA TERCİHİNİ AÇIKLADI
Zara da tercihi bir erkek oyuncudan yana kullandı ve o ismi, "Tabii ki Türkiye'nin en yakışıklı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ beni oynamalı!" sözleri ile açıkladı.
SOSYAL MEDYA COŞTU
Sosyal medya, bu açıklama sonrası adeta coştu. Hayranlar bir yandan Tatlıtuğ'un yakışıklılığına övgüler yağdırırken, Kıvanç hasretinden yandı gönlümü iyi söylemez" şeklinde mizahi yorumlar yapıldı. Ancak asıl övgü "Mahmut Tuncer yine çığır açtı" yorumu ile ünlü türkücüye gitti.