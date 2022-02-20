Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer 'Rezalet bir şey' deyip itiraf etti: Parasız adam gereksiz adam!
Mahmut Tuncer’in şarkıcı kızı Gizem Tuncer “Kendi parasını kazanmayan birine aşık olabilir misiniz?” sorusuna “Öyle birine aşık olmam. Rezalet bir şey o ya! Parasız adam gereksiz adamdır. Ben kimseye bakmam, kimse de bana bakmasın.” diye yanıt verdi.
Mahmut Tuncer'in kendisi gibi müzisyen olan kızı Gizem Tuncer yaptığı bir açıklama ile dikkatleri üzerine çekti. Tuncer'in "Parasız adam gereksiz adamdır yani. Ben kimseye bakmam kimse de bana bakmasın" şeklindeki sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Mahmut Tuncer'in 30 yaşındaki kızı Gizem Tuncer geçtiğimiz yıl 90 kilodan 50 kiloya düşerek verdiği kilolarla gündem olmuştu. Tuncer şimdi de yaptığı açıklama ile gündeme geldi. Posta'dan Oya Çınar'a konuşan Tuncer özel hayatıyla ilgili söyledikleriyle şaşırttı.
İşte Gizem Tuner'in açıklamaları...
-Bugüne kadar aldığınız en ilginç DM neydi?
Her gün çok ilginç DM’ler alıyorum. Bir ayak fetişisti tuhaf şeyler yazmıştı. Ben ne kendi ayağımı severim ne de genel olarak ayak severim. (Gülüyor)