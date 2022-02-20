Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer 'Rezalet bir şey' deyip itiraf etti: Parasız adam gereksiz adam!

Mahmut Tuncer'in kendisi gibi müzisyen olan kızı Gizem Tuncer yaptığı bir açıklama ile dikkatleri üzerine çekti. Tuncer'in "Parasız adam gereksiz adamdır yani. Ben kimseye bakmam kimse de bana bakmasın" şeklindeki sözleri sosyal medyada gündem oldu.