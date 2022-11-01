Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer göğüs dekolteli pozlarıyla yürek hoplattı
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer de babasının yolundan ilerleyerek şarkıcı olmayı seçti. Tuncer, müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Paylaşımlarıyla beğeni toplayan Tuncer, bu kez göğüs dekolteli pozuyla magazine gündem oldu.
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer ve Işıl Tuncer'in şarkıcı kızları Gizem Tuncer, 90 kilodan 50 kiloya düşmüş, adeta bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. Gizem Tuncer sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
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Instagram'da 50 bini aşkın takipçisi bulunan ve epey aktif olan Gizem Tuncer, göğüs dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
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Tuncer, daha önce de verdiği kilolarla takipçilerini şaşırtmıştı.
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İşte o paylaşım...
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