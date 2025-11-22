BIST 10.923
Mahmut Tuncer'den garip istek! Serenay itirafı olay yaratacak

Usta türkücü Mahmut Tuncer katıldığı programda ezberleri bozan bir açıklama yaptı. Tuncer bir gün hayatım film olursa beni canlandıracak ismin o olmasını isterim dedi. Ancak seçtiği oyuncu kadın olunca izleyenler şoke oldu.

Mahmut Tuncer'den garip istek! Serenay itirafı olay yaratacak - Resim: 1

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, katıldığı bir programda yaptığı açıklamayla dikkat çekti. 

Mahmut Tuncer'den garip istek! Serenay itirafı olay yaratacak - Resim: 2

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla magazin gündemine oturdu. 

Mahmut Tuncer'den garip istek! Serenay itirafı olay yaratacak - Resim: 3

Hayatının bir gün sinema filmine uyarlanması durumunda kendisini kimin canlandırmasını istediği sorulan Tuncer, herkesi şaşırtan bir isim verdi. 

Mahmut Tuncer'den garip istek! Serenay itirafı olay yaratacak - Resim: 4

SERENAY SARIKAYA CANLANDIRSIN

Tuncer, filmin başrolünde ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'yı görmek istediğini belirtti.

