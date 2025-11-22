Mahmut Tuncer'den garip istek! Serenay itirafı olay yaratacak
|
Usta türkücü Mahmut Tuncer katıldığı programda ezberleri bozan bir açıklama yaptı. Tuncer bir gün hayatım film olursa beni canlandıracak ismin o olmasını isterim dedi. Ancak seçtiği oyuncu kadın olunca izleyenler şoke oldu.
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, katıldığı bir programda yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla magazin gündemine oturdu.
Hayatının bir gün sinema filmine uyarlanması durumunda kendisini kimin canlandırmasını istediği sorulan Tuncer, herkesi şaşırtan bir isim verdi.
SERENAY SARIKAYA CANLANDIRSIN
Tuncer, filmin başrolünde ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'yı görmek istediğini belirtti.
