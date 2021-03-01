Mahmut Tuncer 'çok kırıldım' deyip İbo Show itirafını yaptı! İbrahim Tatlıses'e olay sözler
Sevilen türkücü Mahmut Tuncer İbo Show itirafıyla herkesi hayrete düşürdü. Tuncer, İbrahim Tatlıses'e de kırgınlığını dile getirdi.
Uğradığı silahlı saldırının ardından uzun bir tedavi süreci geçiren ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, dokuz yıl ara verdiği İbo Show'la ekranlara muhteşem bir dönüş yapmıştı. Her hafta birbirinden sevilen isimlerin konuk olduğu program seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başardı.
Mahmut Tuncer'in İbo Show'a katılıp katılmayacağı ve ikili arasında yaşanan küslükteki son durumla ilgili açıklama geldi.
Geçtiğimiz gün katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Mahmut Tuncer, İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu.
Sıkı dost olan Mahmut Tuncer ve İbrahim Tatlıses yıllar önce küsmüştü.