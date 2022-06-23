Mahkum'un yıldızı Onur Tuna'dan aşk itirafı geldi! Bakın o gizemli güzel kim çıktı

Ekranların beğeniyle izlenen dizisi Mahkum'da Fırat karakterini canlandıran birçok sevilen projede yer alan adını geniş kitlelere duyuran yakışıklı oyuncu Onur Tuna geçtiğimiz ocak ayında meslektaşı Hande Doğandemir ile yollarını ayırmıştı. Yeni bir aşka yelken açan Tuna'nın gizemli sevgilisi ortaya çıktı. tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tuna başrolünü oynadığı “Mahkum” dizisi sezon arası verdikten sonra Filipinler’e tatile sevgilisi Yasemin Yazıcı ile gitti..