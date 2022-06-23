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Mahkum'un yıldızı Onur Tuna'dan aşk itirafı geldi! Bakın o gizemli güzel kim çıktı

Mahkum'un yıldızı Onur Tuna'dan aşk itirafı geldi! Bakın o gizemli güzel kim çıktı

Son olarak Mahkum dizisinde Fırat karakterine hayat veren, Yasak Elma gibi birçok projede yer alan ekranların yakışıklı oyuncusu Onur Tuna yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz ocak ayında kendi gibi oyuncu olan Hande Doğandemir ile yollarını ayıran Tuna'dan aşk itirafı geldi.

Mahkum'un yıldızı Onur Tuna'dan aşk itirafı geldi! Bakın o gizemli güzel kim çıktı

Ekranların beğeniyle izlenen dizisi Mahkum'da Fırat karakterini canlandıran birçok sevilen projede yer alan adını geniş kitlelere duyuran yakışıklı oyuncu Onur Tuna geçtiğimiz ocak ayında meslektaşı Hande Doğandemir ile yollarını ayırmıştı. Yeni bir aşka yelken açan Tuna'nın gizemli sevgilisi ortaya çıktı. tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tuna başrolünü oynadığı “Mahkum” dizisi sezon arası verdikten sonra Filipinler’e tatile sevgilisi Yasemin Yazıcı ile gitti..

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Mahkum'un yıldızı Onur Tuna'dan aşk itirafı geldi! Bakın o gizemli güzel kim çıktı

Hande Doğandemir'den ayrılmıştı

Geçtiğimiz ocak ayında oyuncu Hande Doğandemir ile ilişkisini sonlandıran Onur Tuna, yeni bir aşka yelken açtı.

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Mahkum'un yıldızı Onur Tuna'dan aşk itirafı geldi! Bakın o gizemli güzel kim çıktı

Kalbini kaptırdı..

Ekranların en yakışıklı ve başarılı oyuncularından, Mahkum dizisinin yıldız ismi Onur Tuna, kalbini Yasemin Yazıcı'ya kaptırdı. İkilinin tatile Filipinlere gittiği öğrenildi.

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Mahkum'un yıldızı Onur Tuna'dan aşk itirafı geldi! Bakın o gizemli güzel kim çıktı

Filipinler'e sevgilisiyle gitti

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tuna başrolünü oynadığı “Mahkum” dizisi sezon arası verdikten sonra Filipinler’e tatile gitti. Ünlü oyuncuya tatilde sevgilisinin eşlik ettiği öğrenildi.

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