Mahkum'un yıldızı Onur Tuna'dan aşk itirafı geldi! Bakın o gizemli güzel kim çıktı
Son olarak Mahkum dizisinde Fırat karakterine hayat veren, Yasak Elma gibi birçok projede yer alan ekranların yakışıklı oyuncusu Onur Tuna yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz ocak ayında kendi gibi oyuncu olan Hande Doğandemir ile yollarını ayıran Tuna'dan aşk itirafı geldi.
Ekranların beğeniyle izlenen dizisi Mahkum'da Fırat karakterini canlandıran birçok sevilen projede yer alan adını geniş kitlelere duyuran yakışıklı oyuncu Onur Tuna geçtiğimiz ocak ayında meslektaşı Hande Doğandemir ile yollarını ayırmıştı. Yeni bir aşka yelken açan Tuna'nın gizemli sevgilisi ortaya çıktı. tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tuna başrolünü oynadığı “Mahkum” dizisi sezon arası verdikten sonra Filipinler’e tatile sevgilisi Yasemin Yazıcı ile gitti..
Hande Doğandemir'den ayrılmıştı
Geçtiğimiz ocak ayında oyuncu Hande Doğandemir ile ilişkisini sonlandıran Onur Tuna, yeni bir aşka yelken açtı.
Kalbini kaptırdı..
Ekranların en yakışıklı ve başarılı oyuncularından, Mahkum dizisinin yıldız ismi Onur Tuna, kalbini Yasemin Yazıcı'ya kaptırdı. İkilinin tatile Filipinlere gittiği öğrenildi.
Filipinler'e sevgilisiyle gitti
tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tuna başrolünü oynadığı “Mahkum” dizisi sezon arası verdikten sonra Filipinler’e tatile gitti. Ünlü oyuncuya tatilde sevgilisinin eşlik ettiği öğrenildi.