Mahkum'un yıldızı İsmail Hacıoğlu aşk bombasını patlattı! Bakın hangi ünlü oyuncu ile yeni bir aşka yelken açtı
"Ayla" filmindeki Süleyman karakteri ile gönüllere taht kuran, Mahkum dizisi ile geniş hayran kitlesine ulaşan oyuncu İsmail Hacıoğlu gönlünü, son olarak Masumlar Apartmanı'nda rol alan meslektaşı Aslıhan Gürbüz'e kaptırdı. Çiçeği burnunda aşıklar geçtiğimiz hafta sonu Karadeniz tatili sırasında beraber görüntülendi...
Mahkum dizisi ile geniş hayran kitlesine ulaşan "Ayla" filmindeki Süleyman karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu İsmail Hacıoğlu gönlünü, Masumlar Apartmanı'nda kamera karşısına geçen Türkiye'nin sevilen oyuncuları arasında yer alan Aslıhan Gürbüz'e kaptırdı. Çiçeği burnunda aşıklar geçtiğimiz hafta sonu Karadeniz tatili sırasında beraber görüntülendi. Hacıoğlu, Gürbüz’le çıktığı tatillerinden akarsu ve orman görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı...
Çiçeği burnunda aşıklar
Mahkum dizisinin yıldızı İsmail Hacıoğlu, kalbini meslektaşı Aslıhan Gürbüz'e kaptırdı. Çiçeği burnunda aşıklar Karadeniz’in güzelliklerini keşfetmeyi tercih etti ve huzurlu bir tatilin tadını çıkardı.
Yeni aşk bombası
Magazin dünyasında yeni bir aşk bombası patladı. Türkiye’nin en iyi oyuncularından İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz sevgili oldu.
Karadeniz tatilini beraber yaptılar
Geçen sezon Masumlar Apartmanı dizisinde kamera karşısına geçen Gürbüz ile Mahkum’daki performansıyla hayranlık uyandıran Hacıoğlu hafta sonu Karadeniz tatilleri sırasında beraber görüldü.