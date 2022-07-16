Mahkum'un Sasha'sı olarak tanınan Hayal Köseoğlu'nun estetiksiz hali yok artık dedirtti

Mucize Doktor dizisindeki başarılı performansı ile adını milyonlara duyuran, ekranların sevilen dizisi "Mahkum"da canlandırdığı Sasha rolüyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu'nun estetiksiz halini görenler yok artık dedi. Yüzündeki ve ifadesindeki değişim ile bambaşka biri olan Köseoğlu'nun eski hali sosyal medyada olay oldu...