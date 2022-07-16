Mahkum'un Sasha'sı olarak tanınan Hayal Köseoğlu'nun estetiksiz hali yok artık dedirtti
Ekranların ilgiyle izlenen dizisi "Mahkum"da canlandırdığı Sasha rolüyle hafızalara kazınan, güzelliği ile gönüllere taht kuran oyuncu Hayal Köseoğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Ufak yaşlarda oyunculuğa adım atan Köseoğlu'nun yüzündeki ve ifadesindeki değişim ile bambaşka biri olması dikkatlerden kaçmadı... İşte haberin detayları
Mucize Doktor dizisindeki başarılı performansı ile adını milyonlara duyuran, ekranların sevilen dizisi "Mahkum"da canlandırdığı Sasha rolüyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu'nun estetiksiz halini görenler yok artık dedi. Yüzündeki ve ifadesindeki değişim ile bambaşka biri olan Köseoğlu'nun eski hali sosyal medyada olay oldu...
Mahkum dizisinde Sasha karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu'nun eski hali görenleri şaşırttı. Henüz ufak yaşlarda oyunculuğa başlayan ve Aşk-ı Memnu'da Pelin karakterini canlandıran ünlü isim, Mucize Doktor dizisinde de rol almıştı. İşte ünlü ismin estetiksiz hali ve yıllar içindeki değişimi.
Seneler önce ekranlarda reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımda rol alan Hayal Köseoğlu, şimdilerde Mahkum dizisinde Sasha karakterini canlandırıyor.
Güzelliği ve oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken ismin eski hali ise olay oldu.