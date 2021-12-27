Mahkum Masterchef Milyoner hüsrana uğradı: Reytingde zirve bakın kimin
26 Aralık 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Mahkum, Kim Milyoner Olmak İster'i hüsrana uğrattı.
TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te hafta boyunca oynanan takım oyunları sonunda üç eleme adayı çıkarılmıştı. Üç isim 26 Aralık akşamı iki aşamadan oluşan eleme turunda mücadele verdi. Sevilen program reytinglerde umduğunu bulamadı.
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster reytingde ilk 10'a giremedi.
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Fox TV'nin yeni dizisi tekrar bölümüyle reytinglerde ilk 10'a giremedi.
İşte pazar günü reytingleri...
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10 - Milyoner (ATV)
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