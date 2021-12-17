Mahkum Camdaki Kız Bir Zamanlar Çukurova Masterchef Barbaroslar Müge Anlı'ya reyting şoku! Zirve bakın kimin
16 Aralık 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Barbaroslar: Akdenizin Kılıcı, Camdaki Kız, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Bir Zamanlar Çukurova, Mahkum'u hüsrana uğrattı.
Züleyha hastanede yaşam savaşı verirken Hakan yanından bir an olsun ayrılmaz. Züleyha'yı vuranın kim olduğunu ortaya çıkarmak için canını dişine takan Hakan, Vahap'tan şüphelenir ve onun saklandığı kulübeyi ateşe verir. Vahap'ın tüm planlarını alt üst etmesi üzerine Abdülkadir, Hakan'a neden zarar vermediğini açıklamak zorunda kalır. Abdülkadir'in büyük sırrı Vahap üzerinde şok etkisi yarattığı Bir Zamanlar Çukurova reytinglerde geriledi.
ATV'nin ve Türkiye'nin sevilen programlarından 'Müge Anlı ile Tatlı Sert dünkü bölümüyle reytingde zirve yarışından koptu.
Oruç, İlyas ve leventler Kalimnos’un Midilli fethi için hazırlattığı çakaloz toplarını taşıyan gemiyi ele geçirmişti. Habeşlilerden yağmalanan altınları alarak Kalimnosluların planını bozacak olan Oruç ise başka bir sürpriz ile karşı karşıya kalmış, kendini tüccar olarak tanıtan Alfonso, onun can düşmanı Kalimnos Komutanı Pietro olarak karşısına çıktığı Barbaroslar reytingde umduğunu bulamadı.
Takımlar, haftanın son takım oyununda performans sergiledi. Düzce'de yapılan yarışta takımlar 5 farklı lezzeti en iyi şekilde yapmaya gayret etti. Yemekleri tadan misafirlerin oyları sonucu kazanan mavi takım oldu. Sevilen yarışma reytingde ilk 10'a giremedi.