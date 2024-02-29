Mahken muhtar adayından 'Kocalarımızı baştan mı çıkaracaksın!' diyenlere olay cevap! 'O para arabamın mazotuna yetmez'

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi için muhtar adaylığını açıklayan model ve manken Simurg Sarsılmaz bir anda ülke gündemine oturdu. Akşam saatlerinde ölüm tehditleri aldığı için adaylıktan çekildiği haberleri dolaşıma sokulan Sarsılmaz, iddiaları yalanlarken, kendisine gelen tehditleri de ifşa etti. Sarsılmaz'ın 'asgari ücret almak için aday oldu" ve "Kocalarımız baştan mı çıkaracaksın" eleştirilerine verdiği cevaplar olay oldu.