Mahken muhtar adayından 'Kocalarımızı baştan mı çıkaracaksın!' diyenlere olay cevap! 'O para arabamın mazotuna yetmez'
Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi için muhtar adaylığını açıklayan model ve manken Simurg Sarsılmaz'dan olay sözler! Ölüm tehditleri aldığı için adaylıktan çekildiği iddialarını yalanlayan Simurg Salsılmaz, kendisine yönelik eleştirilere sosyal medya hesabı üzerinden ağızları açık bırakan cevaplar verdi.
Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi için muhtar adaylığını açıklayan model ve manken Simurg Sarsılmaz bir anda ülke gündemine oturdu. Akşam saatlerinde ölüm tehditleri aldığı için adaylıktan çekildiği haberleri dolaşıma sokulan Sarsılmaz, iddiaları yalanlarken, kendisine gelen tehditleri de ifşa etti. Sarsılmaz'ın 'asgari ücret almak için aday oldu" ve "Kocalarımız baştan mı çıkaracaksın" eleştirilerine verdiği cevaplar olay oldu.
Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi muhtarlığına talip olan model Simurg Sarsılmaz, başka aday çıkmaz ise 4 erkek adaya karşı yarışacak. Bölgede mankenlik yapan ve güzelliğiyle dikkat çeken Sarsılmaz'ın adaylığı sosyal medyayı salladı.
Simurg Sarsılmaz, sosyal medyadan gelen eleştiri ve hakaretlere aynı şekilde karşılık verdi. Sarsılmaz'ın kadınlığı ve güzelliğiyle ilgili eleştirilere verdiği cevaplar 'çok sert baladı' yorumlarına neden olurken ağızları da açık bıraktı. İşte o paylaşımlardan bazıları...
"Benim kıyafetimden kesilen parça sizin bir tarafınıza girmediği sürece açıklığımı eleştirmek haddiniz değil..."