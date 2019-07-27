Mahkemelik olunca ateş püskürdü Deniz Akkaya darbeyi eski eşinden yedi
Kızı Ayşe Önbilgin ile sosyal medya hesabından sıklıkla bikinili pozlarını paylaşan Deniz Akkaya'ya tepkiler artarken, son darbeyi eski eşi Efe Önbilgin vurdu.
Anlaşmalı olduğu marka nedeniyle kızı ile birlikte sıklıkla bikini pozlar paylaşan Deniz Akkaya, küçücük kıza bikiniyle model gibi çekim yapılması nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Öyle ki, Cengiz Semercioğlu bile bu olayı köşesine taşımış ve ikili arasında soğuk rüzgarlar esmişti.
Deniz Akkaya, tepkilere rağmen benzer pozları paylaşmaya devam ederken, kızının babası Efe Önbilgin'den darbeyi yedi. Instagram paylaşımları üzerinden Önbilgin’in Akkaya’ya dava açtığı öğrenildi. Dava kağıdını gören Deniz Akkaya ise, sosyal medya hesabından eski eşine ateş püskürdü.
Baba seçiminde duygular ile hareket ettim: "Baba seçimi konusundaki tavrımı, sadece duygular ile hareket etmiş olmamı söyleyebilirim" diyerek sözlerine başlayan Akkaya, sözlerine şu şekilde devam etti:
Sır gibi saklanan baba: Öncelikle dile kolay Ayşe on yaşında biliyorsunuz ve yıllardır babasını görmüyordu/ki onlarca kez avukatlar ile iletişime geçme gayretimiz oldu. Ancak enteresan ki birkaç ay önce sır gibi saklanan baba, gizli olan sosyal medya hesabını da açarak benim ve kızımın fotoğrafını paylaşarak son derece duygusal bir mesaj paylaştı.