Mahkemeden şoke eden karar! Dövme ve piercing'leri var diye çocukları elinden alındı!
RUSYA'da mahkemenin üç çocuk annesi kadınla ilgili aldığı karar duyanları şoke etti. Vücudunda dövme ve piercing'leri olan bir kadın mahkeme tarafından 'anneliğe uygun' bulunmadığı için velayet hakkı elinden alındı.
Rusya'da bir mahkeme dövmeli ve piercing'li bir kadının anneliğe uygun olmadığına karar verdi. Karar basına yansıyınca dünya çapında tartışmaların ve eleştirilerin hedefi oldu.
The Moscow Times'da yer alan habere göre 33 yaşındaki Nina Tseretilova'nın eski eşinin, velayet mücadelesi kapsamında Rusya'nın güneyindeki Dağıstan Cumhuriyeti'nde bulunan mahkemeye sunduğu Instagram gönderileri, hükmün delili olarak sayıldı.
Instagram'da kararı "absürt" diye niteleyen Tseretilova'nın Temyiz Mahkemesi'ne başvurduğu bildirildi. Instagram'daki gönderisinde Tseretilova kararı şu sözlerle eleştirdi:
"Yaşadığım yerin akıl tutulmasının hesaba katılması gerek, özellikle de hikaye paylaşmamam veya kendi fikirlerimi ifade etmemem ve sessiz kalarak 'zayıf kadını' oynamam yönündekiler."