Mahkemede yaşanan o anları anlattı! Narin cinayetinde büyük sır! Asıl dertleri...

Savcının mütalaasında aynı suçtan ceza istenen Nevzat Bahtiyar'a ise "delilleri yok etme "gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kamuoyu vicdanının derinden sarsıldığı ve birçok iddianın gündeme geldiği cinayette "Neden öldürüldü, kim öldürüldü?" sorularının cevabı ise hala yanıt bulamadı.