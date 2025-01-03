Mahkemede yaşanan o anları anlattı! Narin cinayetinde büyük sır! Asıl dertleri...
Türkiye’nin aylardır gündeminden düşmeyen Narin Güran cinayeti ile ilgili davada karar çıktı ama tartışmalar bitmedi. Narin’in neden öldürüldüğü henüz belli olmazken itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz ise katıldığı bir programda cinayetle ilgili yeni bilgiler paylaştı. Eryılmaz, "Saklanmak istenen aslında katilden ziyade cinayetin işlenme sebebi olduğunu düşünüyorum. Bu onlar için çok daha ciddi bir tehlikeydi" ifadelerini kullandı.
Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin cinayetiyle ilgili davada karar çıktı. Amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürmekle" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Savcının mütalaasında aynı suçtan ceza istenen Nevzat Bahtiyar'a ise "delilleri yok etme "gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kamuoyu vicdanının derinden sarsıldığı ve birçok iddianın gündeme geldiği cinayette "Neden öldürüldü, kim öldürüldü?" sorularının cevabı ise hala yanıt bulamadı.
Hukukçular gerekçeli kararı beklerken Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, CNN Türk'te katıldığı programda cinayete dair yeni açıklamalar yaptı.
Eryılmaz programda, sosyal medyadan yaptığı "Derenin sessizliğine gömülen beden, üzerine bırakılan iki soğuk tanık", "Dört gölgenin dualarıyla mühürlenmiş, çözülmeyi bekleyen bir bilmece" ifadelerini kullandığı paylaşımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.