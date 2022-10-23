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Mahkemede ''Gülşen olmanın cezasını çekiyorum'' diyen Gülşen'e Hazar Ergüçlü'den cevap gecikmedi

Mahkemede ''Gülşen olmanın cezasını çekiyorum'' diyen Gülşen'e Hazar Ergüçlü'den cevap gecikmedi

İmam Hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı yargılanan Gülşen, savunmasında "Bunları, hayatta 'Gülşen' olarak var olmamın cezalandırılması olarak görüyorum" demişti. Şarkıcıya atıfta bulunan Ergüçlü "Kendin olmanın hep bir cezası var burada" dedi.

Mahkemede ''Gülşen olmanın cezasını çekiyorum'' diyen Gülşen'e Hazar Ergüçlü'den cevap gecikmedi

Nisan ayında verdiği konserde İmam Hatiplilerle ilgili söylediklerinden dolayı 4 gün hapis yatan Gülşen, dün hakim karşısına çıktı.

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Mahkemede ''Gülşen olmanın cezasını çekiyorum'' diyen Gülşen'e Hazar Ergüçlü'den cevap gecikmedi

Savunma yapan şarkıcı, "Kadınlığım, bedenim ve anneliğim üzerinden defalarca sözel olarak linç ve istismara uğradım. Ben bunları bu hayatta Gülşen olarak var olmanın cezası olarak görüyorum" sözlerini söylemişti. 

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Mahkemede ''Gülşen olmanın cezasını çekiyorum'' diyen Gülşen'e Hazar Ergüçlü'den cevap gecikmedi

Gülşen'in bu sözlerine oyuncu Hazar Ergüçlü'den destek gecikmedi. 

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Mahkemede ''Gülşen olmanın cezasını çekiyorum'' diyen Gülşen'e Hazar Ergüçlü'den cevap gecikmedi

Hazar Ergüçlü, Gülşen'in bu sözlerine sessiz kalamayarak Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Gülşen'e destek olan Ergüçlü, "Kendin olmanın hep bir cezası var burada" ifadelerini kullandı.

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