Mahkeme 'Uzungöl İmar Planı'nı durdurdu! 80 noktada itiraz var

Doğu Karadeniz’in ünlü turizm merkezlerinden Uzungöl için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni imar planı çalışması yargıya taşındı. İmar planına karşı, şehircilik ilkelerine ve imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle planın belirli kısımları için açılan 30 davadan 6’sı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi. İmar planı hazırlanırken Uzungöl’de yaşayan yerel halkın taleplerinin dikkate alınmadığını söyleyen vatandaşlar, yeniden hazırlanacak imar planında Uzungöl sakinlerinin de gözetilerek ortak karar alınmasını istedi.