Mahkeme 'Uzungöl İmar Planı'nı durdurdu! 80 noktada itiraz var
TRABZON'un ünlü turizm merkezlerinden Uzungöl için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni imar planı çalışması yargıya taşındı. Mahkeme planın uygulanmasını durdurdu...
Doğu Karadeniz’in ünlü turizm merkezlerinden Uzungöl için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni imar planı çalışması yargıya taşındı. İmar planına karşı, şehircilik ilkelerine ve imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle planın belirli kısımları için açılan 30 davadan 6’sı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi. İmar planı hazırlanırken Uzungöl’de yaşayan yerel halkın taleplerinin dikkate alınmadığını söyleyen vatandaşlar, yeniden hazırlanacak imar planında Uzungöl sakinlerinin de gözetilerek ortak karar alınmasını istedi.
Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan plan mahkemeye taşındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2019 yılında, ‘1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’ hazırlandı. Askıya çıkan plan, 80’e yakın noktada parsel anlaşmazlığı nedeniyle şehircilik ilkelerine ve imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşındı.
30 kişi planın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Trabzon İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Dava kapsamında bölgede bilirkişi keşfi de yapıldı. Mahkeme, plan esaslarına, imar mevzuatına, üst ölçekli plan hükümlerine ve kamu yararına uyarlık görülmediğini, dava konusu olan planın hukuka aykırı olduğu ve davacı taraflar açısından telafisi güç zararlara sebebiyet verebileceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.
80 noktada itiraz var
Trabzon İdare Mahkemesi’nin ara kararına sevinen Uzungöl sakinleri, iptal edilmesini bekledikleri planda kendilerinin de talepleri ile ortak düzenleme yapılmasını istedi. Turizmci İdris Akyüz, imar planında sayısı 80’i bulan farklı noktaya itiraz edilerek vatandaşların dava açtığını söyledi.