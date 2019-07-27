Mahkeme Merve Boluğur'u haklı buldu! O davayı kazandı

Mahkeme Merve Boluğur'u haklı buldu! O davayı kazandı

Ünlü sinema ve dizi oyuncusu Merve Boluğur geçtiğimiz yıl film şirketine açtığı davayı kazandı.

Mahkeme Merve Boluğur'u haklı buldu! O davayı kazandı - Sayfa 1

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, 2017 yılında rol aldığı İçimdeki Fırtına dizisinin yapımcısı Aslan Filme geçen yıl dava açmıştı.

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Mahkeme Merve Boluğur'u haklı buldu! O davayı kazandı - Sayfa 2

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine avukatı aracılığıyla başvurarak dizi projesinden alacakları için dilekçe vermişti.

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Mahkeme Merve Boluğur'u haklı buldu! O davayı kazandı - Sayfa 3

Dilekçede ünlü oyuncu şirketle sözleşmesine göre KDV hariç bölüm başı 45 bin lira alması gerektiği belirtildi.

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Mahkeme Merve Boluğur'u haklı buldu! O davayı kazandı - Sayfa 4

Yapılan incelemeye göre bilirkişi ünlü oyuncuyu haklı buldu.

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