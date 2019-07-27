Mahkeme Merve Boluğur'u haklı buldu! O davayı kazandı
Ünlü sinema ve dizi oyuncusu Merve Boluğur geçtiğimiz yıl film şirketine açtığı davayı kazandı.
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, 2017 yılında rol aldığı İçimdeki Fırtına dizisinin yapımcısı Aslan Filme geçen yıl dava açmıştı.
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İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine avukatı aracılığıyla başvurarak dizi projesinden alacakları için dilekçe vermişti.
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Dilekçede ünlü oyuncu şirketle sözleşmesine göre KDV hariç bölüm başı 45 bin lira alması gerektiği belirtildi.
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Yapılan incelemeye göre bilirkişi ünlü oyuncuyu haklı buldu.
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