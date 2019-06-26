Mahkeme kararını verdi! Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay'ı sevindiren haber

Boşanma protokolü gereği bugün 14 yaşında olan çocuğun velayeti anneye verilmiştir. Eğitim ve diğer masrafları baba Ahmet Eroğlu tarafından karşılanacaktır. Yine Rumeli Hisarı'ndaki 12 bin 700 lira olan evin kredi ödemeleri de baba Ahmet Eroğlu tarafından yapılacaktır. Ödemeler ayda 25 bin lirayı geçmiştir" ifadelerine yer verildi.