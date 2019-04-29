Mahkeme kararını verdi! Nusret'in cezası belli oldu

Sosyal medyada ‘tuz serpme' hareketiyle ünlenen ve önemli isimleri restoranında ağırlayan Nusret Gökçe, eski şefi Ali İhsan Kandil'in açtığı ‘hakaret’ davasını kaybetti. 2015 yılında eski şefi Ali İhsan Kandil’e erkek müşterilerin olduğu masaya kadın müşterileri oturtması nedeniyle ’Sen mi kadınları oraya oturttun p...k, karı mı pazarlıyorsun benim dükkanımda? Gebertirim lan seni. S...git buradan, seni kovuyorum” şeklinde cümleler kurduğu iddia edilen Nusret’in, 35 bin TL tazminat ödemesine hükmedilmişti.