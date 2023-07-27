Mahalleli tedirgin akşamları dışarı çıkarken saldırırlar diye korkuyorlar

Domuz sürülerinin evlerinin önüne kadar geldiğini ifade eden Emine Kazın, "Patatesleri, fasulyeleri yerinden sökmüşler. Mısır tarlalarına zarar vermişler. Şuana kadar bu bahçelere hiç domuz geldiğini hatırlamıyorum. Ama şuanda yaşadığımız evin kenarına kadar geliyorlar. Daha öncesinde hiç böyle bir şey yoktu mahallemizde. Diğer komşularımızın da bahçelerine girmiş.