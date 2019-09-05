Mahalleli dayanamayıp isyan etti! Çareyi branda ile kapatmakta buldular

"Bir arkadaşım bana bu fikri verdi"

Taksi şoförü Haydar Semiz (25), sadece kendileri değil, dolmuştan inen yolcular ve çevredeki herkesin kokudan şikayet ettiğini söyledi. Semiz, "Sadece bizler değil dolmuştan inen herkes burnunu kapatarak geçiyordu. Bu şekilde bir önlem almaya çalıştık ama koku devam etmekte. Evde kullanmadığımız halılar vardı, o şekilde biraz bir nebze de olsa kokunun giderilmesi için böyle bir işlem yaptık. Annem önce şaşırdı ama yapacak bir şey yok. Bir arkadaşım bana bu fikri verdi. Tamamen gitmese de en azından azaldı koku ama dediğim gibi o kadar fazla etkili olmadı" dedi.