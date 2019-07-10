Mahalle sakinleri şikayet etti! Temizlik işleri ekipleri manzara karşısında hayrete düştü

Temizlememiz bittikten sonra da ilaçlamamızı yapacağız. Başka da bir işimiz kalmayacak bizim. Önemli olan bir eşya falan çıkmadı. Hepsi hurda malzemesi, çöplük malzemesi. 2 ay öncekinde 2 bin 750 liraya yakın para çıkmıştı.