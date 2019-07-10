Mahalle sakinleri şikayet etti! Temizlik işleri ekipleri manzara karşısında hayrete düştü
AMASYA'da mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine temizlik işleri ekiplerinin gittiği evde gördükleri manzara karşısında şok oldular. evden tam 10 kamyonet çöp çıkardılar.
Kent merkezinde yaşayan Ali Keçeci’nin kiracı olarak oturduğu evden gelen kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri Amasya Belediyesi'ne şikayette bulundu. Amasya Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri adrese gittiğinde çöp ev ile karşılaştı. Yapılan çalışmayla evden 10 kamyonet çöp çıkarıldı.
Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Öztürk, 2 ay önce de ekiplerin aynı evde temizlik çalışması yaptığını belirterek, "Şikayet üzerine geldik biz buraya. Ekip arkadaşlarımız, mahallemizin muhtarı burada, emniyetçi arkadaşlarımız da burada. Şu an temizlememizi yapıyoruz.
Temizlememiz bittikten sonra da ilaçlamamızı yapacağız. Başka da bir işimiz kalmayacak bizim. Önemli olan bir eşya falan çıkmadı. Hepsi hurda malzemesi, çöplük malzemesi. 2 ay öncekinde 2 bin 750 liraya yakın para çıkmıştı.
Bunları biz şahıs sahibine teslim ettik. Mermi çıkmıştı. 129 milimlik tabanca mermisi çıkmıştı. Biz de bunu emniyetçi arkadaşlara tekrar iade ettik" dedi.