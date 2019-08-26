Mahalle sakinleri belediyeden yardım bekliyor! Kadıköy'ü tırtıl sardı

Bir bakteri uygulaması yapıyoruz. 'Bacillus thuringiensis' uygulaması yapıyoruz. Bu uygulama biyolojik, sadece tırtıla etki ediyor, diğer canlılara herhangi bir şekilde zarar vermiyor. Tek etki ettiği şey, bu canlının tırtılı. Şunu belirtmek lazım. Bu canlının insan üzerinde hiçbir zararı yok. Bitki üzerine de doğrudan bir zararı yok. İnsanların panik olmasına gerek yok" demişti.