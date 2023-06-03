Magazin gündemine bomba gibi düştü! Alp Navruz ile Sıla Türkoğlu yeni aşka yelken açtı
Ada Masalı dizisindeki rol arkadaşı Ayça Ayşin Turan ile evlilik yolunda giden ilişkisini ani bir kararla bitiren yakışıklı oyunca Alp Navruz, gönlünü başka bir güzel oyuncuya kaptırdı. İşte magazin gündemini sallayan yeni aşk...
Rol aldığı dizilerdeki performansıyla adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu Alp Navruz, yeni bir aşka yelken açtı. Ada Masalı dizisindeki rol arkadaşı Ayça Ayşin Turan ile evlilik yolunda giden ilişkisini ani bir kararla noktalayan Alp Navruz, gönlünü başka bir güzel oyuncuya kaptırdı.
Çapkınlıklarıyla nam salan yakışıklı oyuncu Alp Navruz, hovardalıkları yüzünden evlilik yolunda ilerlediği Ayça Ayşin Turan'dan ayrıldı. Ama boş durmadı.
Bu kez oyuncu Sıla Türkoğlu'nun gönlünü çaldı. Yakışıklı oyuncu, önceki gece Kuruçeşme'deki bir mekanda son dönemin popüler ismi Sıla Türkoğlu ile sarmaş dolaştı.
Yakınlaştığı isimler arasında birçok genç oyuncunun olduğu söylenen Alp Navruz, önceki gece de çapkınlıktaydı.