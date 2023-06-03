Magazin gündemine bomba gibi düştü! Alp Navruz ile Sıla Türkoğlu yeni aşka yelken açtı

Rol aldığı dizilerdeki performansıyla adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu Alp Navruz, yeni bir aşka yelken açtı. Ada Masalı dizisindeki rol arkadaşı Ayça Ayşin Turan ile evlilik yolunda giden ilişkisini ani bir kararla noktalayan Alp Navruz, gönlünü başka bir güzel oyuncuya kaptırdı.