Magazin eğlence dünyasında 2023 yılına damga vuran olaylar
Metin Akpınar'ın yıllar sonra ikiz kızlarının olduğunun ortaya çıkması, dünyayı saran "Barbenheimer" fenomeni, Merve Dizdar'ın Cannes'da bir ilke imza atması, yedinci kez baba olan Robert De Niro, Hollywood'u durma noktasına getiren grev, Kral Charles'ın taç giymesi, Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un şaşırtan ayrılığı... 2023 yılında akıllardan silinmeyecek ve yıllarca konuşulacak birçok olay yaşandı. İşte yılın en çarpıcı magazin ve sanat haberleri...
ÜNLÜLER DEPREM YARALARINI SARMAK İÇİN SEFERBER OLDU
Şubat ayında Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası sanat ve spor dünyasından ünlü isimler, bölgeye yardım kampanyası başlattı. Pek çok isim bizzat deprem bölgesine gidip yardımda bulunurken Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Acun Ilıcalı, Mustafa Ceceli, Edis, Burak Deniz, Hakan Balta-Derya Balta gibi isimler yüklü miktarlarda para bağışı yaptı.
Dünyaca ünlü yıldızlar da hem taziye mesajlarını paylaştı hem de uluslararası topluma yardım çağrısı yaptı.
YILIN EN KÖTÜ DİZİSİ
The Weeknd ve Lily-Rose Depp'in başrolleri paylaştığı The Idol dizisi, ünlü sinema veri tabanı ve eleştiri sitesi Rotten Tomatoes tarafından yılın en kötü dizisi seçildi.
HBO imzalı dizi, çıplaklık ve müstehcenlik eleştirilerine maruz kalmıştı. Son turnesinde sinir krizi geçiren şarkıcı Jocelyn'i merkeze alan dizi, hem sosyal medya kullanıcılarından hem de eleştirmenlerden eleştiri toplamıştı. Rolling Stone ise diziyle ilgili "duyduğunuzdan çok daha toksik ve çok daha kötü" ve "şov dünyası iğrençliği portresi" ifadelerini kullanmıştı.
EZGİ MOLA ANNE OLDU
Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Bir süredir ekranlardan uzak olan Ezgi Mola, nikahtan günler sonra bebek beklediğini duyurmuştu.
Hamileliği boyunca karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşan Ezgi Mola anne oldu.
MADONNA ÖLÜMDEN DÖNDÜ
"Popun Kraliçesi" olarak bilinen Madonna, haziran ayında kaldığı otel odasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalanan şarkıcı, yoğun bakıma alınarak entübe edildi. 15 Temmuz'da başlaması planlanan dünya turnesi ertelendi.
64 yaşındaki şarkıcının iyileşmesi üzerine dünya turnesi ekim ayında başladı.