Magazin eğlence dünyasında 2023 yılına damga vuran olaylar

ÜNLÜLER DEPREM YARALARINI SARMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Şubat ayında Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası sanat ve spor dünyasından ünlü isimler, bölgeye yardım kampanyası başlattı. Pek çok isim bizzat deprem bölgesine gidip yardımda bulunurken Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Acun Ilıcalı, Mustafa Ceceli, Edis, Burak Deniz, Hakan Balta-Derya Balta gibi isimler yüklü miktarlarda para bağışı yaptı.

Dünyaca ünlü yıldızlar da hem taziye mesajlarını paylaştı hem de uluslararası topluma yardım çağrısı yaptı.