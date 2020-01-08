Magazin dünyasının ünlü isimleri yıllar süren küskünlükleri bakın nasıl bitirmişler!
Magazin dünyasında bir dönem birbirlerine karşı kılıç çeken ünlü isimler daha sonra bir bir küskünlükleri sona erdirip barış imzaladılar. İşte hafızalara kazınan o barışmalar...
İbrahim Tatlıses 1995’te çektiği ‘Bir Kulunu Çok Sevdim’ klibinde dönemin gözde mankenlerinden, 1993 Türkiye Güzeli Emel Yıldırım’ı oynatmıştı.
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Tatlıses, o günlerde çektiği ve 13 bölüm süren ‘Aşık Oldum’ dizisinde de Emel Yıldırım ile kamera karşısına geçmişti. Hatta aralarında aşk dedikodusu bile çıkmıştı.
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Ancak ikilinin daha sonra arası bozulmuş ve Emel Yıldırım’ın hayatına da Erdal Acar girdiği için yıllarca görüşmemişlerdi. İbrahim Tatlıses tam 25 yıl sonra Emel Yıldırım ile barıştı.
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İbrahim Tatlıses, Emel Yıldırım’ın Etiler’deki Nispetiye 10’da düzenlediği kermese katıldı. İkili eski günleri yad edip birlikte poz verdi.
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