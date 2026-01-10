BIST 12.201
Magazin dünyası çalkalanıyor! Demet Akalın ve Blok3 birbirine girdi

Blok3'ün Türkiye'de en çok dinlenen isimler arasına girmesinin ardından Demet Akalın'ın dile getirdiği ''manipülasyon'' iddiaları tansiyonu yükseltti. Blok3'ün Akalın için kullandığı ''teyzem sayılır'' sözlerine sert çıkan ünlü popçu, tepkisini sert bir şekilde ortaya koydu. Bakın Demet Akalın'ın hangi sözleri sosyal medyayı birbirine kattı...

Magazin dünyası çalkalanıyor! Demet Akalın ve Blok3 birbirine girdi - Resim: 1

Blok3 ile yaşanan polemik sonrası ünlü şarkısı Demet Akalın'ın sert çıkışı magazin gündemine damga vurdu. Karşılıklı açıklamalar sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Blok3'ün ''teyze'' söylemine ünlü popçu bakın nasıl yanıt verdi...

Magazin dünyası çalkalanıyor! Demet Akalın ve Blok3 birbirine girdi - Resim: 2

Spotify Türkiye'nin 2025 Wrapped listelerinde yılın en çok dinlenen sanatçısının "Blok3" adıyla bilinen Hakan Aydın'ın olmasının ardından pop müziğin kraliçesi Demet Akalın, müzik ve magazin dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Akalın, dijital platformlarda manipülasyon yapıldığını öne sürdü.

Magazin dünyası çalkalanıyor! Demet Akalın ve Blok3 birbirine girdi - Resim: 3

Akalın, daha önce yaptığı açıklamada listelerde adil olmayan yöntemlerin kullanıldığını öne sürerek, "Ebo (İbrahim Tilaver) yazın bir gün telefon açtı, 'Ablayı yarın listenin zirvesinden indireceğiz' dedi. Yeni şarkının bu kadar sevileceğini nasıl biliyorsun? BLOK3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Magazin dünyası çalkalanıyor! Demet Akalın ve Blok3 birbirine girdi - Resim: 4

"TEYZEM SAYILIR"

Tartışmalar devam ederken Zorlu Center'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Blok3, "Cevap vermek bana yakışmaz. Annemden büyük, anneannemle yaşıt. Yakalayamaması normal. Aylar önce ben onu düşürdüm. Kendisi benim teyzem sayılır, saygıyla karşılıyorum"

