Magazin dünyası çalkalanıyor! Demet Akalın ve Blok3 birbirine girdi

Akalın, daha önce yaptığı açıklamada listelerde adil olmayan yöntemlerin kullanıldığını öne sürerek, "Ebo (İbrahim Tilaver) yazın bir gün telefon açtı, 'Ablayı yarın listenin zirvesinden indireceğiz' dedi. Yeni şarkının bu kadar sevileceğini nasıl biliyorsun? BLOK3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.