Mağaraya düşen inek için seferber oldular

Yayla sakinlerinden Mustafa Şen ve bir arkadaşı halatlara tutunarak hayvanın bulunduğu mağaraya indi. Burada hayvanı her tarafından sıkı bir şekilde bağlayan yayla sakinleri halatı yavaş yavaş çekerek kademeli olarak ineği yukarıya doğru çekmeye başladı. Yaklaşık 4 saatlik yoğun bir mücadelenin ardından mağaraya düşen hayvan yayla sakinleri tarafından sağlıklı bir şekilde mağaradan çıkarıldı.