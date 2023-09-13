'Mağaradan' biraz hallice kirası tam 7 bin lira! Evi gören yuh çekti

İstanbul'un birçok semtinde kiralar 11 bin lira olan asgari ücretin üzerinde seyrederken, bazı ev sahipleri ve emlakçılar ise kömürlükten bozma yerleri dahi 'müstakil ev' diye pazarlayarak yüksek fiyatlara kiraya vermeye çalışıyor. Bunun bir örneği, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan bir kiralık ev ilanında görüldü.