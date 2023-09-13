'Mağaradan' biraz hallice kirası tam 7 bin lira! Evi gören yuh çekti
Yüksek kira fiyatları nedeniyle barınma krizinin yaşandığı İstanbul'da, Kağıthane ilçesindeki 70 metrekarelik harabe bir evin 7 bin liraya ilana verilmesi tepki topladı. Rutubetli, 1+1 ve bina yaşının 20 olduğu giriş kattaki daireye 'mağaradan bozma' yorumları da yapıldı.
Hayat pahalılığı, yüksek enflasyon derken bir emlak sitesinin verdiği ilanda adeta harabe olan bir daireye 7 bin lira kira isteniyor. Uygun fiyatlı kiralık ev bulamayan vatandaşlar, yaşanması mümkün olmayan konutlara yüksek kiralar vermek zorunda kalıyor.
İstanbul'un birçok semtinde kiralar 11 bin lira olan asgari ücretin üzerinde seyrederken, bazı ev sahipleri ve emlakçılar ise kömürlükten bozma yerleri dahi 'müstakil ev' diye pazarlayarak yüksek fiyatlara kiraya vermeye çalışıyor. Bunun bir örneği, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan bir kiralık ev ilanında görüldü.
Eve 'mağara' benzetmesi yapan sosyal medya kullanıcılarının bazıları da evin 7 bin liralık kirasını fazla buldu.
İlandaki evin fotoğraflarında evin pek çok noktasında hasar ya da tahribat olduğu görüldü. Yaşanması mümkün olmayan birçok ev ise ilan sitelerinde alıcısını bekliyor.