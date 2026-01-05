BIST 11.725
Maduro mahkemeye götürülürken sekerek yürüdü! O anlar kamerada

ABD tarafından alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, New York'ta helikopterle mahkemeye götürüldü. Maduro'nun helikoptere götürülürken sekerek yürümesi dikkat çekti. O anlar kameraya yansıdı.

New York kentinde, Brooklyn'deki bir hapishanede, günde 23 saat hücre hapsinde tutulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, helikopterle mahkemeye götürüldü.

Maduro ve eşi Cilia Flores, bir gece baskınıyla yakalandıktan sonra ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya.

63 yaşındaki Maduro ve 69 yaşındaki eşi, Manhattan federal mahkemesinde TSİ 20.00'de hakim karşısına çıkacak.

Maduro, Meksika'nın Sinaloa ve Zetas kartelleri, Kolombiya'nın FARC isyancıları ve Venezuela'nın Tren de Aragua çetesi gibi şiddet gruplarıyla ortaklık kuran bir kokain kaçakçılığı ağını yönetmekle suçlanıyor.

Maduro, tüm suçlamaları uzun süredir reddediyor ve bunların Venezuela'nın petrolüne yönelik emperyalist planların bir maskesi olduğunu söylüyor.

