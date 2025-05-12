Madrid'deki savunma ve güvenlik fuarına 32 firmayla katılan Türkiye ilgi odağı oldu
İspanya'nın başkenti Madrid'deki Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'na (FEINDEF) ilk kez milli katılımla, 32 firmayla iştirak eden Türkiye, savunmanın Avrupa için stratejik öncelik haline geldiği anda öne çıkan ülke oldu.
FEINDEF'te İspanya'nın ardından en çok standa sahip ülke olan Türkiye, savunma ve güvenlik sektöründeki en iyi ürünlerini sergiliyor.
Türk firmalarına destek vermek ve ikili görüşmeler yapmak üzere Savunma Bakan Yardımcıları Musa Heybet ve Şuay Alpay ile Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya ve Ankara Valisi Vasip Şahin de Madrid'e geldi.
"Gurur verici"
Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin fuarda görüldüğü gibi dünyaya açılan bir ülke olduğunu söyledi.
Fuara 32 firmayla iştirak ettiklerini belirten Heybet, şunları dile getirdi: "İspanya, bizim çok iyi ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Savunma sanayisi alanında da yürüttüğümüz bazı projelerimiz var ve buradaki iştirakimiz ortak ilişkilerimizin bir göstergesi. Bu kadar çok Türk savunma sanayisi firmasını burada görmek gurur verici. Üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz ve gücümüzü, geldiğimiz noktayı göstererek bütün dünyaya çok güzel bir mesaj veriyoruz.