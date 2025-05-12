Madrid'deki savunma ve güvenlik fuarına 32 firmayla katılan Türkiye ilgi odağı oldu

Fuara 32 firmayla iştirak ettiklerini belirten Heybet, şunları dile getirdi: "İspanya, bizim çok iyi ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Savunma sanayisi alanında da yürüttüğümüz bazı projelerimiz var ve buradaki iştirakimiz ortak ilişkilerimizin bir göstergesi. Bu kadar çok Türk savunma sanayisi firmasını burada görmek gurur verici. Üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz ve gücümüzü, geldiğimiz noktayı göstererek bütün dünyaya çok güzel bir mesaj veriyoruz.