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Madonna'dan şok hareket! Sırf kalçasını göstermek için masaya atladı!

Madonna'dan şok hareket! Sırf kalçasını göstermek için masaya atladı!

Madonna'dan şoke eden hareket! Kalçasını göstermek için masaya atladı...

Madonna'dan şok hareket! Sırf kalçasını göstermek için masaya atladı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Jimmy Fallon'ın sunduğu Tonight Show’a katıldı. Madonna, programın ortasında bir anda masanın üzerine atlayıp, eteğini kaldırdı. O anlarda büyük şaşkınlık yaşayan Fallon, Madonna’nın kalçasını kapatmak için ceketini çıkarıp üzerini örttü.

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Madonna'dan şok hareket! Sırf kalçasını göstermek için masaya atladı!

63 yaşındaki şarkıcı Madonna, geçtiğimiz gece Jimmy Fallon’un sunduğu The Tonight Show programına Madame X belgeselini tanıtmak için konuk oldu. 

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Madonna'dan şok hareket! Sırf kalçasını göstermek için masaya atladı!

Ünlü şarkıcı programın ilerleyen dakikalarında beklenmeyen bir hamlede bulundu. Madonna bir anda masanın üstüne atlayarak eteğini kaldırdı.

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Madonna'dan şok hareket! Sırf kalçasını göstermek için masaya atladı!

Neye uğradığını şaşıran programın sunucusu Jimmy Fallon, ceketini çıkararak Madonna’nın üzerini örtmeye çalıştı.

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