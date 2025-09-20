Madonna sevenlerine müjdeyi verdi! Yeni albümü geliyor...

67 yaşındaki 'Popun Kraliçesi', 'American Life' (2003), 'Confessions on a Dance Floor' (2005) ve 'Hard Candy' (2008) gibi en ikonik projelerinden bazılarını yayınlayan plak şirketi Warner Records ile yeniden bir araya geldiğini açıkladı. "Neredeyse 20 yıl sonra... Warner Records ile kendimi evimde gibi hissediyorum" diyen Madonna; "Müziğe dön, dans pistine dön. Her şeyin başladığı yere dön!" mesajını paylaştı.