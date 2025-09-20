Madonna sevenlerine müjdeyi verdi! Yeni albümü geliyor...
Madonna, yeni bir dans albümü için kolları sıvadı.
Madonna, yeni bir albüm anlaşması yaptığını ve bu yeni albümün ve en sevilen albümlerinden birinin devamı olacağını duyurdu.
67 yaşındaki 'Popun Kraliçesi', 'American Life' (2003), 'Confessions on a Dance Floor' (2005) ve 'Hard Candy' (2008) gibi en ikonik projelerinden bazılarını yayınlayan plak şirketi Warner Records ile yeniden bir araya geldiğini açıkladı. "Neredeyse 20 yıl sonra... Warner Records ile kendimi evimde gibi hissediyorum" diyen Madonna; "Müziğe dön, dans pistine dön. Her şeyin başladığı yere dön!" mesajını paylaştı.
Mesaj, Madonna'nın şeffaf gümüş bir elbiseli cesur stiliyle çekilmiş fotoğraflarıyla geldi. Ünlü şarkıcı, yeni albümünün 2026'da yayınlanacağını duyurdu.
Henüz adı belli olmayan dans albümü, 2019'da çıkardığı 'Madame X' albümünden sonra Madonna'nın yedi yıl aranın ardından ilk yeni albümü olacak.