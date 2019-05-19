Madonna İsrail'deki Eurovision'a Filistin bayrağıyla damga vurdu
İsrail'deki Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne alan dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın dansçılarından birisi, üzerinde Filistin bayrağı bulunan kostümle sahneye çıktı.
İsrail'deki Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne alan dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın dansçılarından birisi, üzerinde Filistin bayrağı bulunan kostümle sahneye çıktı. Başkent Tel Aviv'de düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışması'na, Madonna'nın konseri sırasında şarkıcıya eşlik eden dansçılardan birinin Filistin bayrağıyla sahneye çıkması damga vurdu.
İzlanda'yı temsil eden Hatari grubu üyeleri de Filistin bayraklı atkı açarak zafer işareti yaptı. Madonna, dünyanın dört bir tarafından yapılan boykot çağrılarına rağmen sahne aldığı Tel Aviv'deki Eurovision finalinde oylama öncesi 2 şarkı seslendirdi.
Amerikalı şarkıcının seslendirdiği "Gelecek" (Future) şarkısı sırasında sahneye el ele çıkan 2 dansçı dikkati çekti. Bu dansçıların birinin üzerindeki kostümün arkasında Filistin, diğerinde ise İsrail bayrağı yer alması adeta Eurovision finalinin önüne geçti.
Eurovision'dan yapılan yazılı açıklamada, Madonna'nın konser öncesi yaptığı provalarda dansçıların Filistin ve İsrail bayrağı taşıyan kostümler giymediği belirtilerek, "Eurovision Şarkı Yarışması siyasi bir etkinlik değildir ve bu konuda Madonna bilgilendirilmişti."ifadesine yer verildi.