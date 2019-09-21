Madonna Dennis Rodman'a onu hamile bırakması için 20 milyon dolar teklif ettiğini iddia etti

58 yaşındaki Rodman, “Madonna bana ‘Yumurtlama dönemindeyim’ dedi. Ben de ‘O ne’ diye sordum. Onunla birlikte olmaya çalışıyordum. Kendisini hamile bırakmam için bana 20 milyon dolar teklif etti. Çocuğun doğması halinde parayı vereceğini söyledi” dedi.