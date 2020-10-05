Madonna David Guetta ile çalışmayı reddetti sebebi herkesi şaşırttı

Buluşma gününü de anlatan ünlü DJ, “Öğle yemeğine gittim. Her şeyden konuştuk, müzikten, nasıl bir albüm yapmak istediğinden... Çok hoştu. Sadece o ve ben vardık. Çok sakin ve cool’du. Yemeğimizi yedik. Sonra olanlar oldu” ifadesini kullandı.