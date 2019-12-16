Madonna dansçısıyla balkonda fena yakalandı! Samimi halleri olay
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna kendisinden 35 yaş küçük dansçı sevgilisiyle balkonda samimi şekilde görüntülendiler.
61 yaşındaki ünlü pop yıldızı Madonna kendisinden 35 yaş küçük dansçı sevgilisi Ahlamalik Williams ile balkonda samimi görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.
113
Madonna, birkaç aydır beraber olduğu 26 yaşındaki dansçısı Ahlamalik Williams ile takılıyor. Fakat ilk kez bu şekilde görüntülendiler. Miami'de sevgilisiyle bir otelde kalan yıldız şarkıcı bu sefer fena yakalandı.
213
Görüntülerde siyah bir tişört giyen Williams'a, siyah bir elbise giyen Madonna samimi bir şekilde görünüyor.
313
Dansçı Williams, daha sonra ellerini Madonna'nın omuzlarına atıyor, masaj yapmaya başlıyor.
413