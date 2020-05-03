Madonna da koronavirüse yakalandı! İşte son sağlık durumu

Ünlü şarkıcı söz konusu videoda, “Önceki gün test yaptırdım ve antikorlara sahip olduğumu öğrendim. Bu yüzden yarın arabamla uzun bir yolculuğa çıkacağım. Camı açacağım ve COVID-19 havası soluyacağım. Umarım güneş parlıyordur” dedi.