Madonna da koronavirüse yakalandı! İşte son sağlık durumu
Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Madonna geçtiğimiz günlerde, "Ben bir korona havası alıp geliyim" paylaşımı yapmıştı.
Şarkıcı Madonna, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) antikor testinin pozitif çıktığını duyurdu. İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre, 61 yaşındaki şarkıcı, virüsü kendiliğinden atlattı.
Karantina sürecinin başından beri, sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarıyla buluşan Madonna, “Geçen gün bir test yaptım ve antikora sahip olduğumu öğrendim” dedi.
ABD’li şarkıcı Madonna, Instagram hesabından ‘Karantina Günlükleri No. 14’ adını verdiği videoyu paylaşmış ve korona olduğunun ilk işaretlerini vermişti. Madonna, bir daktilonun başında otururken görülüyordu.
Ünlü şarkıcı söz konusu videoda, “Önceki gün test yaptırdım ve antikorlara sahip olduğumu öğrendim. Bu yüzden yarın arabamla uzun bir yolculuğa çıkacağım. Camı açacağım ve COVID-19 havası soluyacağım. Umarım güneş parlıyordur” dedi.