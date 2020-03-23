Madonna çiçekli küvetinden çıplak paylaşım yapıp 'eşitiz' deyince tepki çekti

Ünlü şarkıcı, salgının dünyadaki insanları 'eşitlediğini' savundu. Madonna, paylaşımında şunları söyledi:

"Salgın büyük bir eşitleyici ve onunla ilgili en kötü şey aynı anda onun en iyi yanı. Salgınla ilgili korkunç şey hepimizi birçok açıdan eşit hale getiriyor olması. Salgınla ilgili muhteşem olan şey de bizi birçok açıdan eşit hale getiriyor olması."