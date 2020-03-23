Madonna çiçekli küvetinden çıplak paylaşım yapıp 'eşitiz' deyince tepki çekti
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, çiçeklerle süslenmiş küvetinden çıplak halde çektiği videosuyla koronavirüsün herkesi eşit hale getirdiğini' söyledi. Hayranları, tepki gösterdi.
Tüm dünyayı etkisi haline alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok kişi evlere kapandı. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından 'Evde kal' çağrısı yapıp ev hallerini Instagram'dan paylaşmaya başladı. Ünlü isimlerden Madonna ise son paylaşımıyla tepki çekti.
Banyo yaparken çıplak haliyle Instagram'da video paylaşan dünyaca ünlü şarkıcı, koronavirüs hakkında söyledikleriyle takipçilerini çıldırttı. Çiçeklerle süslenmiş bir küvette çıplak halde oturan Madonna, koronavirüse dair hislerini açıkladı.
Ünlü şarkıcı, salgının dünyadaki insanları 'eşitlediğini' savundu. Madonna, paylaşımında şunları söyledi:
"Salgın büyük bir eşitleyici ve onunla ilgili en kötü şey aynı anda onun en iyi yanı. Salgınla ilgili korkunç şey hepimizi birçok açıdan eşit hale getiriyor olması. Salgınla ilgili muhteşem olan şey de bizi birçok açıdan eşit hale getiriyor olması."
Madonna, koronavirüs hakkında söyledikleriyle sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşledi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Madonna'ya hak verse de birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.