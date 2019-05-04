Madonna cezalandırıldığını açıkladı: "Ageizm ile savaşıyorum"
Şarkıcı Madonna 30 yıl sonra Vogue Dergisine verdiği röportajda insanların baskısından dolayı ageizm ile savaştığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, bu sene 60 yaşına girdiği için toplum tarafından cezalandırıldığını söyledi.
Yeni albümünü önümüzdeki ay yayınlamaya hazırlanan 60 yaşındaki süperstar Madonna çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Madonna, 30 yıl sonra ilk kez Vogue dergisine kapak oldu.
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1989’dan bu yana ilk kez Vogue’un kapağında yer alan Madonna; yaş ayrımcılığı, insanların yaşlarına dayanarak onlara karşı önyargı oluşması anlamına gelen 'ageizm' ile savaştığını açıkladı.
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Süperstar, şunları anlattı: “İnsanlar hep bir sebepten dolayı beni susturmaya çalışıyordu; yeterince iyi olmadığım, yeterince iyi şarkı söylemediğim, yeterince yetenekli olmadığım, yeterince evlenmediğimden dolayı...
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Şimdi de yeterince genç değilim. Şimdi ben ageizm ile savaşıyorum. 60 yaşına girdiğim için cezalandırılıyorum."
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