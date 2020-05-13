Madonna banyoda selfie çekti! Kalçalarındaki değişim sosyal medyayı salladı
Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, banyoda iken çektiğe iki selfiesini Instagram hesabından yaplaştı. Sosyal medya Madonna'nın kalçasının son hali ele sallanırken ünlü yıldızdan kalçasıyla ilgili olay itiraflar geldi...
80'li yıllardan bu yana müzik endüstrisinin değişmez ikonlarından birisi olan Madonna, her zamanki gibi yine magazin gündeminin zirvesine tırmandı. Madonna son bir yıldır da poposuyla gündemde. Ünlü şarkıcının geçen yıl sahne aldığı bir mekanda çekilen video görüntüleri gündem olmuş ve poposuna implant yaptırdığı iddia edilmişti. Ne var ki ünlü şarkıcı hiçbir açıklama yapmamıştı, hala daha yapmamakta ısrar ediyor…
Madonna dün akşam Instagram hesabındın bonyada çektiği selfielerden ikisini paylaşınca ortalık bir anda karıştı. Herkes kalçalarını gösteren Madonna'nın itiraflarda bulunacağını sandı.
Ancak 61 yaşındaki Madonna bu fotoğrafın altına, yakında ‘rejeneratif’ tedavisi göreceği notunu düştü....
Madonna'nın geçen yıl çekilen bu fotoğrafı olay olmuş ve çok konuşulmuştu…