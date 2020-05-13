Madonna banyoda selfie çekti! Kalçalarındaki değişim sosyal medyayı salladı

80'li yıllardan bu yana müzik endüstrisinin değişmez ikonlarından birisi olan Madonna, her zamanki gibi yine magazin gündeminin zirvesine tırmandı. Madonna son bir yıldır da poposuyla gündemde. Ünlü şarkıcının geçen yıl sahne aldığı bir mekanda çekilen video görüntüleri gündem olmuş ve poposuna implant yaptırdığı iddia edilmişti. Ne var ki ünlü şarkıcı hiçbir açıklama yapmamıştı, hala daha yapmamakta ısrar ediyor…