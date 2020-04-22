Maden suyu cildi parlatıyor kilo verdiriyor işte birçok faydası!
Genellikle sindirim sorunlarını gidermesiyle bilinen maden suyu, düzenli olarak tüketildiğinde kötü kolesterol sorununu da çözüyor. İşte maden suyunun daha önce duymadığınız yararları!
Yer altı sularından elde edilen maden suyu, içme suyundan farklı olarak içerisinde mineral, tuzlar ve elemetler içerir. Maden suyunun içerdiği bu faydalı vitamin ve minerallere insan vücudu ihtiyaç duyar.
Kötü kolesterolü engeller
Vücuttaki yağ oranını dengeleyen maden suyu, kötü kolesterol üretimine de engel olur. Kötü kolestrol yağ dokularına ve kan kılcal damarlarına ve çevresine çöker. Kılcal damarları daraltması kalp krizi riskini artıran kan basıncını artırır. Maden suyu, kılcal damarlarda kolesterol büyümesini ve birikimini engeller. Bloke kılcal yolları yeniden açar.
Sindirime iyi gelir
Bağırsakları, sindirimi ve boşaltımı desteklediği için kabızlık, gaz, şişkinlik gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur, mide asidini dengeler.
Parlak bir cilt
Mineral su, cilt dostu silisyum parçacıklarının taze bir kaynağıdır. Silisyum, güzel bir cildin doğal sırrıdır. İnsan derisinde kollajen üretimini tetikler. Artan kallojen oluşumu, kırışıklıkların, koyu renk lekelerin azalmasına yol açar ve cilde parlak bir görünüm verir.