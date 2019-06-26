Maden ocağında ortaya çıktı! Tam 70 milyon yıl yaşında
KANADA'nın Alberta eyaletinde bir maden ocağında çalışan işçilerin, kaya kütlesinin içine sıkışmış halde buldukları şeyin tam 70 milyon yıllık olduğu ortaya çıktı.
İşçilerin bulduğu gerçek tarih öncesi fosilin, deniz sürüngeni (Mosazor) fosili olduğu öğrenildi. Bunun dinozordan daha çok bir deniz canavarı olduğunu belirten Kanada Kraliyet Tyrrell Palaeontoloji Müzesi Direktörü Dan Spivak, fosilin hala kayalarla kaplı olduğunu belirtti.
Spivak açıklamasında, "Bu büyük bir deniz sürüngeniydi. Biraz daha keskin bir burnu olan bir komodo ejderi gibi görünüyor." ifadelerine yer verdi.
Fosilin 6,5 ila 7 metre büyüklüğünde olduğunu ifade eden Spivak, "Kafatası 1 metre olan fosil keskin sivri dişlere sahip. Şu an gezegende yaşayan ve bununla karşılaştırılabilir tür bulunmuyor. Nesli tamamen tükenmiş ve hiçbir canlı analogu olmayan bir hayvan grubu." dedi.
Fosilin bulunduğu maden ocağında kazı yapanların mücevherat sektöründe kullanılan gökkuşağı taşı çıkarttıklarını anlatan Spivak, "Bu kişiler, ne aradığını bilen ve buldukları taşlardaki farklılığı görebilen insanlar. Bizi aradıklarında bir ekiple madene geldik ve mosazor fosilini müzeye taşıdık."