Madde bağımlısı sigara izmariti attı! Şişli'de çatı katı alevlere teslim oldu: O anlar kamerada!

Sigara izmaritinden çatı alev alev yandı

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatı katın hem içeriden hem de merdiven aracı yardımıyla havadan müdahale etmeye başladı.